AKÇAABAT BELEDİYE BŞK.

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



1- İlçemiz Çınarlık Mahallesi sınırları içerisinde 105 ada 21 nolu parselin ve 105 ada 22 nolu parselin toplam 13.419,58 m2’lik kısmında Kiracı tarafından yapılacak Dağ Kızağı (En Gelişmiş Modelde Dağ Kızağı-Kafe+Restoran) eğlence amaçlı turistik tesisin Avan projelerine uygun olarak idari ve teknik şartnameleri doğrultusunda yapılması, işletmeciliği ve sözleşme süresi sonunda İdareye devir edilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 20 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.



2- İhalelesi 12/11/2026 Perşembe günü saat 10:00’ da; Belediyemiz Hasan Saka Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.



3- İhaleye katılmak isteyenler;

A) Gerçek Kişiler:

1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ile elektronik posta adresi,

4. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu

6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (A Bendi; 1- 2- 3- 4-8-10 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

10. Belediyemizden alınacak “borcu yoktur belgesi.”

11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

12. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

13. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

B) Tüzel Kişiler:

1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ile elektronik posta adresi,

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (B Bendi; 1- 2- 6- 8- 13 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

8. Belediyemizden alınacak “borcu yoktur belgesi.”

9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği,

10. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

11. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

12. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

13. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Teklif vermeye yetkili şahsa ya da ortak katılımlarda ortak katılımcılardan her birine ait)

Diğer Şartlar:

a) Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

b) İhale şartnamesi ve ekleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, aynı yerden 20.000,00 TL + KDV bedelle satın alınabilir. İhaleye katılacakların, ihale şartnamesini satın alması zorunludur. İhale şartnamesi satın alındı makbuzu ve ya dekontunun ihale dosyasına konulması zorunludur.

c) Geçici teminat bedeli Akçaabat Belediyesi hesaplarından birisine ya da Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır. Bu ödemeye ilişkin dekontlar, makbuzlar ya da geçici teminat mektubu isteklilerce istekli ihale teklif dosyalarına konulmalıdır.

d) İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin Akçaabat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “Borcu yoktur belgesi” almaları ve ihale zarfına koyması zorunludur.

Katılımcıların Belirtilen belgeleri ihale zarfına koymaları zorunludur.



4- İhale konusu işletmeciliğin, yıllık muhammen kira bedeli K.D.V. hariç 1.100.000,00 TL (Birmilyonyüzbin Türk Lirası olup, 20 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 22.000.000,00 TL’ (Yirmiikimilyon Türk Lirası) dir. Geçici teminat miktarı ise %3’den 660.000,00 (Altıyüzatmışbin Türk Lirası) TL’dir.



5-Her türlü vergi, resim ve harçlar ihale üzerinde kalana aittir.

6-İhale Dosyalarının Verilmesi:



a) İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten l (bir) iş günü önce (İhale gününün pazartesine denk gelmesi halinde bir önce ki Cuma günü-Resmi tatil ya da bayramlar olması halinde bu günlerden önce gelen ihale tarihinden önceki son işgünü) saat 17:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Akçaabat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ve evraklarını iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler nedeniyle belirtilen saatlerin dışında ulaşan teklifler kabul edilmez. Bu gibi durumlarda idarenin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

b) Akçaabat Belediye Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

c) Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saati esastır. İlan olunur.



7-Belediyemiz Encümeni Belediyemiz menfaatlerini düşünerek ihaleyi yapıp yapmamakta, söz konusu yeri kiraya verip vermemekte serbesttir. İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanabilir ya da iptal edilebilir.

#ilangovtr Basın no ILN02579680