AKÇAABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. AKÇAABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/1048 Esas

Sayın Dilek KUDUN (Necati ve Fatime kızı) hissedarı olduğunuz Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Yaylacık mahallesi 601 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak davacı Muharrem KARACA tarafından Mahkememize ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebi ile ilgili açılan davada adınıza çıkartılan tebligatın yapılamadığı iade döndüğü yapılan araştırmada adres kayıtlarınıza ulaşılamamış olması nedeniyle ilanen tebligat yoluyla tarafınıza tebligat yapılması zorunluluğu doğduğu, Mahkememiz duruşmasının atılı bulunduğu 08/07/2025 günü saat 11:35'de hazır bulunmanız veya bir vekille kendinizi duruşmada temsil ettirmeniz duruşmaya gelmemeniz veya bir vekille duruşmada temsil ettirmemeniz halinde yokluğunuzda duruşmalara devam edileceği, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi/yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz sulh için gerekli hazırlığı yapmanız tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE içinde gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri sunmanızı/getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02240103