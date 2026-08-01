AKÇADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. AKÇADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/15 Esas
02.07.2026
Konu : Ömer Akbaba
GAİPLİK İLANI
MALATYA ili, AKÇADAĞ ilçesi, BÜYÜKKÖY mah/köy, 68 Cilt, 30 Aile sıra no, 68 sırada nüfusa kayıtlı, ALİSEYDİ ve FATMA oğlu, 10/09/1959 doğumlu, 39745787594 TC kimlik numaralı ÖMER AKBABA'dan 1973 yılından beri haber alınamadığından bahisle, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir.
Mahkememizce duyuru yapılmasına karar verilmiş olup, yukarıda ismi bulunan Ömer Akbaba'yı görüp, tanıyan, adresini bilen hakkında bilgisi olanların duyuru tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mahkememizin 2026/15 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilanen duyurulur.
#ilangovtr Basın no ILN02523147