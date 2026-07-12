Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşandığı iddia edilen olay kenti karıştırdı.

Yerel basının aktardığına göre 11 Temmuz'da Akçakale Gümrük Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen kontrolde, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın makam aracında Suriye uyruklu bir kişinin bulunduğu iddia edildi.

Yerel kaynaklara göre, araçta; sürücü, Abdülhakim Ayhan ve söz konusu Suriye uyruklu H.E.K.'nin bulunduğu belirtildi.

KAÇAK YOLLARLA GİRİŞ YAPMIŞ

Yapılan incelemelerde H.E.S.'nin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığının değerlendirildiği aktarıldı.

Olayla ilgili Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı da belirtildi.

CHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ

Söz konusu olayı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tepkisini "Aynı iddialar bir CHP2li belediye başkanı hakkında ortaya çıksaydı bugün şafak operasyonu yapılmaz mıydı?" diyerek dile getirdi.

Konuya ilişkin hazırlanan Ticaret Bakanlığı bilgi notu belgesini de paylaşarak "CHP'li olsaydı şafak operasyonu, AKP'li olunca sessizlik mi?" diyen Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Akçakale belediye başkanın görevi ve yetkileri arasında Suriye uyruklu kişilerin Türkiye’ye giriş süreci ile ilgili görevi varda biz mi bilmiyoruz

Bu kişinin belediye başkanıyla ilişkisi nedir?

Bu yolculuğun amacı nedir?

Kamu gücü veya belediyenin imkanları kullanılmış mıdır? Bunların tamamı bağımsız bir adli soruşturmayla ortaya çıkarılmalıdır.

Aşağıdaki bilgi notu doğruysa; olay, göçmen kaçakçılığına yardım, görevin kötüye kullanılması, veya diğer ilgili suçlar yönünden bütün boyutlarıyla araştırılmalıdır. Kamera kayıtları, araç giriş-çıkış bilgileri, pasaport kayıtları ve tüm elektronik deliller derhâl koruma altına alınmalıdır.

Aynı iddialar bir CHP’li belediye başkanı hakkında ortaya çıksaydı bugün şafak operasyonu yapılmaz mıydı? Evine baskın düzenlenmez miydi? Belediye aranmaz mıydı? Gözaltılar ve tutuklama talepleri gündeme gelmez miydi?

Peki iddiaların odağındaki kişi AKP’li bir belediye başkanı olunca neden aynı kararlılık gösterilmiyor?

Hukuk, siyasi partiye göre değişemez. CHP’liye başka, AKP’liye başka hukuk uygulanamaz.

Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereği herkes aynı soruşturma usulüne tabi olmalıdır.

Bir belediye başkanının görevi sınırdan kontrolsüz insan geçirmek değil, halka hizmet etmektir.

CHP’liye uygulanan hukuk AKP’liye de uygulanmalıdır."