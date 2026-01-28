Sabancı Holding, Akçansa’daki payları için aldığı bağlayıcı teklifle dikkatleri üzerine çekti. Holding, Akçansa sermayesinin yaklaşık yüzde 39,72'sine karşılık gelen hisseler için 1,1 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden teklif alındığını açıkladı.

AKÇANSA PAYLARI İÇİN BAĞLAYICI TEKLİF

Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, holdingin Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu 76.035.136,43 TL nominal değerli, sermayenin yüzde 39,72’sini temsil eden paylar için ilişkisiz üçüncü bir taraftan bağlayıcı teklif alındı.

ŞİRKET1,1 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Açıklamada, söz konusu teklifin borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere toplam 1,1 milyar ABD doları şirket değeri üzerinden yapıldığı belirtildi. Teklifin, nihai hisse devir sözleşmesi imzalanıncaya kadar geçerli olacağı vurgulandı.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI SÜRÜYOR

Sabancı Holding, bağlayıcı teklifin; şirketin tabi olduğu sözleşmesel yükümlülükler ve yasal gereklilikler dikkate alınarak değerlendirileceğini kaydetti. Sürecin, holding ile Akçansa ve ortaklarının meşru çıkarları gözetilerek yürütüleceği belirtildi.

Söz konusu bilginin, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında 17 Ocak 2026 tarihli karar ile geçici olarak ertelendiği anımsatıldı. Yapılan açıklamada, erteleme gerekçelerinin ortadan kalkmasıyla bilginin Tebliğ’de yer alan esaslara uygun şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı aktarıldı.