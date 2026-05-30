ABD tarihinin en yıkıcı çevre felaketlerinden biri olan ve 1935 yılında güneşi kapatarak gündüzü geceye çeviren "Toz Çanağı" (Dust Bowl) kabusu, bir asır sonra yeniden Amerikan halkının ve bilim insanlarının korkulu rüyası haline geldi. Uzmanlar; küresel iklim değişikliği, mega kuraklıklar ve yanlış su yönetimi yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'nin hızla yeniden "tozlu" bir kıtaya dönüştüğü konusunda uyarıyor.

Tarihin en karanlık günü: "Kara Pazar"

14 Nisan 1935 öğleden sonrasında, ABD semalarında yaklaşık 200 metre yüksekliğinde, simsiyah devasa bir bulut belirdi. Nebraska'dan Teksas'a kadar yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplayan bu dev toz fırtınası, sıcaklığı aniden onlarca derece düşürdü ve görüş mesafesini sıfıra indirdi.

Tarihe "Kara Pazar" olarak geçen bu felaket geride;

Harap olmuş milyarlarca dönüm tarım arazisi,

Toz altında yarıya kadar gömülmüş evler ve ahırlar,

Fırtına esnasında açıkta kalarak boğulan ya da akciğerlerine dolan toz yüzünden "toz zatürresi" (toz pnömonisi) geçirerek ölen yüzlerce insan bıraktı.

1930'larda evlerin tavanlarını çökerten veya statik elektrikle insanları çarpan devasa toz birikintileri modern dünyada bir tehdit olmasa da, tozun biyolojik zararları katlanarak artıyor. En büyük risk grubunu çocuklar, yaşlılar, astım ve bronşit hastaları oluşturuyor.

Havada uçuşan en ince toz parçacıkları, akciğerlerden doğrudan kan dolaşımına ve beyne ulaşarak kalp krizi ile felç riskini tetikliyor. (Sahra Altı Afrika'da havadaki tozun sadece %15 artması, bebek ölümlerini %25 artırıyor).

Toz fırtınaları ölümcül bakteri ve mantar sporlarını binlerce kilometre taşıyor. ABD'de son yıllarda hızla yayılan ve bronşite benzeyen, aylarca sürebilen ölümcül "Vadi Ateşi" mantar hastalığının arkasında bu fırtınalar yatıyor.

Yıllık zarar 154 milyar dolar

Toz fırtınaları sağlık sisteminin yanı sıra tarımı, lojistiği ve elektrik şebekelerini de felç ediyor. Ekonomik boyut korkunç seviyede:

2017 yılında ABD'de sadece ev ve bahçelere verilen zarar 40 milyar dolara ulaştı.

Aynı yıl rüzgar erozyonu ve toz kaynaklı toplam maliyet 154 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, 1995 yılına kıyasla dört kat daha fazla.

Krizin Yeni Merkez Üsleri: New Mexico, Arizona ve Teksas. Teksas'ın El Paso şehri, geçtiğimiz 2025 yılında 1930'lardan bu yana en yüksek toz fırtınası sayısına ulaştı. New Mexico'da aynı yıl yaşanan 50 toz fırtınasından biri, ABD'nin Doğu Kıyısı'nı aşarak Atlantik Okyanusu'na kadar ulaşan devasa bir bulut oluşturdu. Arizona (Phoenix) ve Oklahoma'da ise orman yangını dumanları ile toz fırtınaları birleşince hava kalitesi bitti ve olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

3.8 milyar insan kirli hava soluyor

Dünyadaki tozun %80'i Kuzey Afrika ve Orta Doğu çöllerinden yükseliyor olsa da, rüzgarlar bu tehdidi 150 ülkeye taşıyor. Atmosfere her yıl ortalama 2 milyar ton toz ve kum karışıyor.

Veriler, durumun küresel olarak ne kadar kötüye gittiğini gösteriyor:

2018-2022 yılları arasında dünya genelinde 3,8 milyar insan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği güvenli sınırın çok üzerinde toz konsantrasyonuna maruz kaldı. Bu, 2000'lerin başına kıyasla %30'luk bir artış anlamına geliyor.

"Kara Pazar" Tekrarlanır mı?

1930'lardaki felaket, çiftçilerin toprağı tutan doğal çayır otlarını söküp yanlış tarım yapması ve kuraklığın birleşmesiyle oluşmuştu. Günümüzde modern tarım teknikleri ve toprak koruma yöntemleri çok daha gelişmiş olduğundan, uzmanlar birebir aynı felaketin tekrarlanmasını beklemiyor, ancak tehdit bu kez çok daha büyük bir küresel düşmandan besleniyor: Bin yılın en şiddetli kuraklığı, ancak tehdit bu kez çok daha büyük bir küresel düşmandan besleniyor: Bin yılın en şiddetli kuraklığı.

ABD’nin batı bölgelerinde yaşanan mega kuraklık şu anda üçüncü on yılına (30. yılına) girmiş durumda ve bu, son 1000 yılın en kurak dönemi. Toprak yolların asfaltlanması, akıllı erken uyarı sistemleri veya yapay bitki örtüsü ekimi gibi lokal önlemler durumu hafifletse de, uzmanlar net uyarıyor: Küresel sıcaklık artışı durdurulmadığı sürece, yeryüzü kurudukça tozlanacak ve bu ölümcül fırtınalar her yıl daha da güçlenecek.