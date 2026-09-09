1982 yılında Fransa’nın Cote d’Azur kıyılarında deniz yaşamını canlandırmak ve balık populasyonunu artırmak amacıyla yürütülen yapay resif projesinin beklenenin aksine ekolojik felakete yol açtığı bildirildi. Deniz tabanına yerleştirilen 25 bin adet kullanılmış otomobil lastiği, salgıladığı ağır metaller nedeniyle bölgeyi toksik hale getirince yıllar süren çalışmalarla sudan çıkarıldı.

ABD MODELİ ÖRNEK ALINMIŞTI

Hacimli atıkları geri dönüştürmek ve deniz canlılarına sığınak oluşturmak amacıyla ABD’de uygulanan yapay resif projelerinden esinlenen yerel yetkililer, 1982’de Akdeniz açıklarına 25 bin lastikten oluşan devasa bir yapı yerleştirdi. Proje ile hem atık lastiklerin değerlendirilmesi hem de mercan, alg ve balık türleri için yeni bir biyoçeşitlilik alanı oluşturulması hedeflenmişti.

ÇİNKO SALINIMI BİYOÇEŞİTLİLİĞİ YOK ETTİ

Zaman içinde deniz suyu, tuz ve akıntıların etkisiyle yapısı bozulan lastiklerin bileşiminde bulunan ve vulkanizasyon işleminde kullanılan çinko maddesi çevreye salınmaya başladı. Sürekli salınan ağır metaller, deniz suyunu zehirleyerek mercan larvalarının tutunmasını engelledi ve alg gelişimini durdurdu. Yapay resif olarak tasarlanan alan, canlı türlerinin uzaklaştığı kısır bir bölgeye dönüştü.

TEMİZLEME OPERASYONU BÜTÇEYİ AŞTI

Ekolojik tahribatın tespit edilmesinin ardından başlatılan çıkarma operasyonu kapsamında, onlarca yıllık sédiment ve deniz kalıntılarıyla kaplanan 25 bin lastik tek tek tespit edilerek yüzeye çıkarıldı.

Birkaç yıla yayılan ve geniş kapsamlı teknik ekipman ile insan gücü gerektiren temizlik çalışmasının maliyeti, 1982 yılındaki ilk batırma operasyonunun maliyetini katbekat geride bıraktı.