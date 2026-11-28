İspanya'nın turistik İbiza Adası açıklarında Perşembe günü sabaha karşı alabora olan "Med Emre" adlı tankerin içindeki 7 bin ton motorin, İspanya hükümetini alarma geçirdi.

Malta bayraklı geminin sahibi olan Türk şirketi YMN Tanker tarafından yapılan açıklamaya göre, gemideki 16 mürettebat kurtarılırken, geminin başmakinisti kazada yaşamını yitirdi.

Şimdi tankerin içinde kalan yakıtın denize sızarak bir çevre felaketine yol açmasının önüne geçmek için yetkililer eyleme geçti.

HANGİ LİMANA ÇEKİLECEK?

Kurtarma operasyonları kapsamında yetkililerin öncelikli hedefi tankerdeki yakıtın güvenli bir şekilde boşaltılması olarak belirlendi.

İspanya Ulaştırma Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Geminin yapısal bütünlüğü ve denize elverişliliği kontrol edildikten sonra elverişli hava koşullarından yararlanılarak güvenli bir limana çekilmesi için derhal harekete geçileceği" bilgisini paylaştı.

Bakanlık, İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde bir sanayi alanında konumlanan Cartagena Limanı'nın, yakıt tahliyesi için gereken derinlik, büyüklük ve güvenlik kriterlerini sağladığını vurguladı.

ÇEVRE FACİASINDAN KORKULUYOR

Tankerin kış şartlarında açık denizde kalmasının batma ve sızıntı tehlikesini "kabul edilemez ölçüde artıracağına" işaret eden yetkililer, yakıtın boşaltılması ile geminin yeniden dik konuma getirilmesi sürecinin birkaç hafta alacağını öngörüyor.

Bölgede yaşanabilecek olası bir çevre felaketine dikkat çeken çevre örgütleri, nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri barındıran ekosistemin bitki ve hayvan çeşitliliğine vurgu yaptı.

Örgütler, meydana gelen kazanın yerel balıkçılık faaliyetleri ve turizm sektörü üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti.

AKILLARA DON PEDRO'YU GETİRDİ

Uzmanlar, Med Emre tankerinin çift gövdeli modern bir tasarıma sahip olmasının yakıt sızıntısı ihtimalini düşürdüğünü belirtiyor.

Buna karşın yaşanan olay, Temmuz 2007'de İbiza açıklarında bir adacığa çarparak taşıdığı 200 ton yakıtla batan "Don Pedro" adlı yük gemisinin yol açtığı kirliliği hatırlattı.

Söz konusu kazada sızan yakıt kilometrelerce kıyı şeridini kirletmiş, üç plajın kapatılmasına ve bölgede kapsamlı temizlik çalışmaları yapılmasına neden olmuştu.

İspanya tarihinin en büyük çevre felaketi ise 2002 yılında yaşanmıştı. "Prestige" isimli petrol tankerinin ikiye bölünmesi sonucunda 60 bin tonu aşkın yakıt denize yayılmış ve Atlantik kıyılarındaki binlerce kilometrelik sahil şeridi büyük zarar görmüştü.