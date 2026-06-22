

Yunanistan merkezli Hellenic Seaplanes, tarihinde ilk kez Yunanistan ile Arnavutluk arasında deniz uçağı seferleri başlatarak bölgede yeni bir ulaşım döneminin kapısını araladı. Time Out'un haberine göre bu girişim, iki ülke arasında kurulacak daha geniş kapsamlı bir hava ulaşım ağının ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Projenin hayata geçirilmesinde Arnavutluk makamlarının yaptığı resmi davetin önemli rol oynadığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu gelişme, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendiğini ve denizcilik ile ulaşım altyapısına yönelik yeni yatırımların gündeme gelebileceğini gösteriyor.

YANYA İLE VLORA ARASINDA HIZLI BAĞLANTI

Yeni güzergâh, Yunanistan'ın kuzeybatısında yer alan Yanya kentini, Arnavutluk Rivierası'nın önemli giriş noktalarından biri olarak kabul edilen Vlora ile birbirine bağlıyor. Böylece iki ülke arasındaki ulaşım süresinin kısalması ve turizm hareketliliğinin artması bekleniyor.

TURİZME YENİ SOLUK GETİRMESİ BEKLENİYOR

Planlanan deniz uçağı ağı; kıyı kentleri, adalar ve popüler tatil merkezleri arasında hızlı bağlantılar kurmayı hedefliyor. Adriyatik ve İyon Denizi çevresindeki destinasyonları birbirine bağlayacak sistemin, bölge turizmine önemli katkılar sağlaması öngörülüyor.

DENİZ UÇAĞI NEDİR?

Geleneksel uçaklardan farklı olarak deniz uçakları, pist yerine su yüzeyine iniş ve kalkış yapabiliyor. Bu özellikleri sayesinde ulaşımı zor olan kıyı bölgeleri ve adalara erişimde önemli avantaj sunuyorlar. Genellikle 2 ila 20 yolcu kapasitesine sahip olan bu araçlarda, Hellenic Seaplanes'in kullandığı modeller ortalama 9 yolcu taşıyabiliyor.

Şirket halihazırda Yunanistan'da lisanslı deniz uçağı operasyonları yürütüyor. Ancak Arnavutluk bağlantısı, firmanın uluslararası pazara açılma stratejisinin ilk somut hamlesi olarak görülüyor.

Hellenic Seaplanes'in gelecek planları arasında ağını Doğu Akdeniz ülkelerine ve Kuzey Afrika'ya kadar genişletmek de bulunuyor. Şirketin yeni rotalara ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.