Yunanistan’ın Akdeniz’deki turistik ve Akdeniz’de caretta carettaların en büyük üreme ve barınma alanı olan bakir Marathonisi adasında iş makinalarının girerek inşaat çalışması başlatması dünyaca ünlü çevre örgütlerini ayağa kaldırdı.

Yunanistan’ın Akdeniz’deki turizm cenneti Zakintos Adası’ndaki Ulusal Deniz Parkı içerisinde yer alan turistik ve caretta carettaların üreme ve barınma alanı olan bakir Marathonisi adasına iş makinalarının çıkartılarak inşaat yapılmaya başlanması çevre örgütlerinin sert tepkisine neden oldu.

ÇEVRE ÖRGÜTLERİ AYAĞA KALKTI

Dünyaca ünlü çevre örgütleri MEDASSET-Akdeniz Deniz Kaplumbağalarını Kurtarma Derneği (ARCHELON) ve WWF Yunanistan tarafından yapılan açıklamada inşaat faaliyetleri kınandı, iş makinelerinin acilen adadan ayrılması istendi.

Ceratta carettaların koruma alanına feribot iskelesi yapılması iş makinalarının ve yapı malzemelerinin indirilmesi çevre örgütlerinin tepkisine neden oldu.

Şikayete göre, çalışmaların devam ettiği, feribotun getirilmesi, buldozer ve yapı malzemelerinin indirilmesi ve koruma altındaki plaja platform yapılması gibi çalışmaların yapıldığı belirtildi.

CARETTALARIN AKDENİZ’DE EN BÜYÜK İKİNCİ ÜREME BÖLGESİ

Çevre örgütleri yaptıkları ortak açıklamada Marathonisi Adası’nda ki kara ve deniz alanı ekolojik değerinin yalnızca ulusal değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde de büyük bir değer ve dünya mirası olduğu ve adanın Akdeniz’de caretta carettaların en büyük üreme ve yaşama alanı iki merkezden biri olduğu açıklandı.

ÖZEL KORUMA BÖLGESİ OLDUĞU İÇİN İNŞAAT YASAĞI VAR

Çevre örgütlerini Zakintos Belediyesi İmar ve İskan Müdürlüğü’nün 2022 yılında verdiği iznin "bu özel bölgede bina inşasını yasaklayan Milli Parkı koruyan cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükmünü tamamen göz ardı ettiğini, ayrıca iznin verildiği tarihte Çevre Bakanlığı’ndan resmi olarak bir görüş talep edilmediğini" ileri sürüldü.

Çevre örgütleri başlayan inşaat faaliyetinin acilen durdurulmasını, çünkü caretta carettaların 1 Mayıs’tan itibaren yumurtlama dönemine gireceği belirtildi.