Deniz üzerinde oluşarak karaya ilerleyen hortumlar, kısa sürede yerleşim alanlarını etkisi altına aldı. Bölgedeki bazı binaların çatıları uçarken bir ev tamamen yıkıldı. Yetkililer, yaşanan felaketin bölgede uzun yıllardır görülmeyen şiddette olduğunu belirtti.

OTOMOBİLLER DEVRİLDİ, EVLER HASAR GÖRDÜ

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nın batısında yer alan Marsala, Petrosino ve Mazara del Vallo çevresinde etkili olan hortumlar, önlerine çıkan birçok yapıya zarar verdi.

Şiddetli rüzgâr nedeniyle otomobiller ve kamyonlar devrilirken elektrik direkleri yıkıldı, ağaçlar yerinden söküldü. Bazı evlerin çatıları parçalandı, binaların camları kırıldı. Petrosino'da bir otomobilin hortumun etkisiyle uçuruma savrulduğu bildirildi.

Araçta bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

OKULDA BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Hortumların en fazla zarar verdiği yapılardan biri Marsala'daki Alcide De Gasperi okulunun Terrenove yerleşkesi oldu.

Şiddetli rüzgâr okulun pencerelerini parçalarken tavanın bazı bölümlerinde çökme meydana geldi. Sınıflardaki eşyalar savruldu, binada ciddi hasar oluştu.

Olay sırasında okulda bulunan 273 öğrenci, görevliler tarafından güvenli alanlara tahliye edildi. Bazı çocuklar hafif şekilde yaralanırken yetkililer okulda daha büyük bir facianın önüne geçildiğini bildirdi.

BÖLGEDE DAHA ÖNCE BENZERİ GÖRÜLMEDİ

Sicilya Sivil Savunma Kurumu Başkanı Salvatore Cocina, hortumların olağanüstü şiddetine dikkat çekerek bölgede yaşayanların hafızasında bu ölçekte bir olay bulunmadığını ifade etti.

Cocina, yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların sonbaharda tehlikeli hava olaylarının oluşmasına zemin hazırlayabileceği konusunda daha önce uyarıda bulunduklarını hatırlattı.

Sicilya Bölge Başkanı Renato Schifani ise felaketin ardından acil müdahale ve hasarların giderilmesi için özel kaynak ayrılacağını açıkladı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken yetkililer yeni yağış ve fırtına riskine karşı uyarılarını devam ettirdi.