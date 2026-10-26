Akdeniz'de Girit açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nin depreme ilişkin bilgilendirme paylaşımı şöyle:
Akdeniz'de Girit açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nin depreme ilişkin bilgilendirme paylaşımı şöyle:
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