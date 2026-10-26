Akdeniz'de Girit açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin depreme ilişkin bilgilendirme paylaşımı şöyle:

 

Kaynak olarak ekle