Atina ve Ankara arasında yaşanan deniz parkları krizinden sonra Akdeniz'de sular yeniden ısındı. Yunan basınına göre Yunan F-16'ları, Türk İHA'sına karşı havalandı.

Ekathimerini gazetesinin haberine göre Perşembe günü bir Türk İHA'sı Atina hava sahasına girdi. Bunun üzerine iki Yunan F-16'sı İHA'ya müdahale etmek için havalandı.

Bu ayın başında, 7 Ağustos tarihinde Yunan ve Türk savaş uçakları birbirlerine silahlarını kilitlemişti.

Mavi Vatan yasasının meclisten geçmesinden sonra Yunanistan'ın saldırgan tavrı, Türkiye'nin deniz parklarılarını ilan etmesiyle daha da tırmandı.

TÜRKİYE'YE DİPLOMATİK NOTA

Bu esnada Yunanistan, diplomatik olarak da Türkiye'ye karşı bir kampanya başlattı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısında Türkiye'nin Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de ilan ettiği iki deniz parkına ilişkin şikayetlerde bulunacak.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bu toplantı için hazırladığı belgeleri kullanarak Türk ve Yunan deniz parklarını karşılaştıracak.

Yunanistan'a göre kendi deniz parkları uluslararası hukuka uygunken, Türk deniz parkları hukuka aykırı. Süreç kapsamında Atina tarafından Ankara'ya diplomatik nota da iletildi.

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin deniz parkı açıklamalarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Komisyon, açıklama “Avrupa Birliği, Türkiye'nin tüm AB Üye Devletlerinin egemenliğine ve egemenlik haklarına saygı duymasını beklemektedir” ifadesi kullanıldı.

'TÜRKİYE POZİSYONUNU KOLAYCA DEĞİŞMEZ'

Yunanistan Dışişleri Bakan Gerapetritis, Türkiye'nin pozisyonunu kolayca değiştirmeyeceğini vurguladı ve Türkiye'yle görüşmelerin süreceğini ifade etti.

Gerapetritis, “Temel hukuki anlaşmazlıklarımızın olduğu kişilerle bile, gerilimi hafifletmek ve krizleri önlemek için iletişim olmalıdır”dedi.

Bakan konuşmasında, “Bize 'Evet, Türkiye ile diyalog kuralım ama Türkiye tepki göstermesin' diyorsunuz. Fakat bu ne kadar safça? Türkiye'nin onlarca yıldır koruduğu pozisyonları bırakmasını beklerken gerçekten Türkiye ile konuşmamızı mı istiyorsunuz? Aradaki fark şudur: Türkiye'nin tepkileri, Yunanistan'ın ilk kez sahada kendi egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmak için girişimlerde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ve eğer bu durum rahatsızlık yaratıyorsa, proaktif diplomasimiz rahatsızlık veriyorsa, bu bizi ilgilendiren bir konu değildir. Yunanistan'ın gücünü artırmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.