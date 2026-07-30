Akdeniz'i iklim değişikliğinden en fazla etkilenen denizlerden biri olarak gösteren araştırmacılar, deniz suyu sıcaklıklarının artmasının özellikle Süveyş Kanalı üzerinden gelen tropikal türlerin bölgede hızla yayılmasına zemin hazırladığını belirtiyor. Balon balığı, aslan balığı ve tavşan balığı gibi istilacı türler artık birçok bölgede yerli canlıların yaşam alanlarını ele geçiriyor.

YERLİ TÜRLER HIZLA AZALIYOR

Ernesto Azzurro'nun paylaştığı verilere göre, Doğu Akdeniz'de sığ sularda yaşayan yumuşakça popülasyonlarının yüzde 93'ü ortadan kalktı. Adriyatik Denizi'nin bazı kesimlerinde ise deniz suyu sıcaklığının zaman zaman 30 dereceyi aşması nedeniyle midye topluluklarında büyük kayıplar yaşandı. Araştırmacılar, denizlerin ısınmasının yerli türlerin yaşamını zorlaştırırken istilacı canlılara önemli bir avantaj sağladığını vurguluyor.

BALIKÇILIK VE EKOSİSTEM TEHDİT ALTINDA

Akdeniz'deki değişim yalnızca doğal yaşamı değil, kıyı balıkçılığını da etkiliyor. Yerli balık türlerinin azalmasıyla birlikte ağlara istilacı türler daha sık takılmaya başlarken, bazı zehirli balıklar insan sağlığı açısından da risk oluşturuyor. İtalya Yüksek Çevre Koruma ve Araştırma Enstitüsü'nden (ISPRA) zoolog Piero Genovesi, istilacı türlerin tamamen ortadan kaldırılmasının artık mümkün görünmediğini ancak gemilerin balast sularının arıtılması ve gövdelerinin düzenli kontrol edilmesi gibi önlemlerle yeni istilaların büyük ölçüde önlenebileceğini ifade etti.

Ayrıca CMCC araştırmacısı Ronan McAdam, Akdeniz'in kapalı bir deniz olması nedeniyle okyanuslara göre çok daha hızlı ısındığını ve bunun istilacı türlerin yayılımını hızlandırdığını belirtti.