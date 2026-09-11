İspanya’nın Algeciras ve Valencia gibi küresel ölçekteki limanlarıyla doğrudan rekabet etmesi hedeflenen Fas'ın yeni kompleksinde, dev konteyner gemilerini yükleyip boşaltabilecek yüksek kapasiteli "Super Post-Panamax" rıhtım vinçleri yerleştirildi.

Vinçlerin kurulumuyla birlikte teknik testlerin tamamlanması ve ticari faaliyetlerin kademeli olarak başlatılması planlanıyor.

İnşaatına 2016 yılında başlanan ve Betoya Körfezi’nde konumlanan dev tesis, sadece bir liman olmanın ötesinde sanayi ve lojistik merkezleriyle entegre dev bir kompleks olarak kurgulandı.

Projenin ilk etabında 18 metre derinliğe ve 76 hektarlık devasa bir sahaya sahip konteyner terminalinin yanı sıra petrol, kömür ve araç taşımacılığına (Ro-Ro) özel terminaller yer alıyor.

Akdeniz’deki uluslararası aktarma kapasitesini artırmayı hedefleyen Fas, bu stratejik yatırımla bölgedeki ekonomik gücünü ve küresel denizcilik rotalarındaki ağırlığını artırmayı amaçlıyor.