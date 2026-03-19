Akdeniz'in ortasında yaklaşık iki haftadır kontrolsüz şekilde sürüklenen Rus gaz tankeri Arctic Metagaz, bölge ülkelerini ve çevre örgütlerini teyakkuza geçirdi. Ukrayna’ya ait deniz İHA’ları tarafından hedef alındığı iddia edilen 277 metre uzunluğundaki dev tanker, gövdesinde meydana gelen ağır hasar ve devam eden gaz sızıntıları nedeniyle büyük bir çevre felaketi riski taşıyor.

3 Mart’ta yaşanan patlamaların ardından 30 kişilik mürettebatı tarafından terk edilen gemi, halihazırda Malta’nın yaklaşık 50 deniz mili güneybatısında sürüklenmeye devam ediyor.

"ENKAZ STATÜSÜNE ALINDI"

Moskova yönetimi, "gölge filo" bünyesinde yer alan geminin saldırıya uğradığını savunurken, Kiev cephesi sessizliğini koruyor. Hava fotoğraflarında su hattına yakın bölgede onlarca metrelik devasa bir yarık olduğu gözlemlenen tanker, Libya makamları tarafından "enkaz" statüsüne alındı.

700 TOK YAKIT İLE SAATLİ BOMBA

Rus kaynaklarından gelen bilgiler, gemide yer yer yangınların sürdüğünü ve patlama seslerinin duyulmaya devam ettiğini doğruluyor. Tanklarında 450 ton fuel-oil, 250 ton dizel yakıt ve yüklü miktarda doğalgaz barındıran gemi, çevreciler tarafından "yüzen bir saatli bomba" olarak nitelendiriliyor.

ŞİMDİLİK MALTA VE İTALYA ARASINDA

Uluslararası sular ile Malta ve İtalyan adaları arasındaki belirsiz rotada ilerleyen tanker, diplomatik bir krizi de beraberinde getirdi. İtalya ve Fransa’nın başını çektiği dokuz Avrupa Birliği ülkesi, Avrupa Komisyonu’na acil müdahale çağrısında bulunarak bölgedeki biyolojik çeşitliliğin tehdit altında olduğunu bildirdi. WWF gibi önde gelen çevre kuruluşları, olası bir patlama veya sızıntının Akdeniz ekosisteminde on yıllarca sürecek kalıcı hasarlar bırakabileceği konusunda uyardı.