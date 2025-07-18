Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Akdeniz'de bir deprem meydana geldi.
Verilere göre saat 21.14'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesine yaklaşık 95,91 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin deniz yüzeyinden derinliği 18,05 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Görür, şunları söyledi:
"Antalya açıklarında Helen-Kıbrıs bindirme zonunda 4,0 büyüklüğünde deprem oldu"