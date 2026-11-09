Topraklarının büyük bölümü çöllerle kaplı olan ve tarımsal üretimini ağırlıklı olarak Nil Nehri çevresinde sürdüren Mısır, tarım arazilerini genişletmek ve gıda ithalatına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla 'Yeni Delta' adlı mega projeyi hayata geçiriyor.

Tarihi Nil Deltası'nın batısında konumlandırılan proje kapsamında, yaklaşık 924 bin hektarlık yani yaklaşık 1,3 milyon futbol sahası büyüklüğünde) çöl arazisinin tarıma kazandırılması hedefleniyor.

ATIK SULAR ARITILARAK KANALLARLA TAŞINIYOR

Projenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla daha önce Akdeniz'e dökülen tarımsal atık sular sisteme dahil ediliyor. Bu sular, Al Hammam bölgesinde kurulan ve günlük 7,5 milyon metreküp arıtma kapasitesine sahip tesiste işleniyor.

Arıtılan sular; 150 kilometreyi bulan yer altı boru hatları, açık kanal şebekesi ve suyun yüksek rakımlı alanlara ulaştırılmasını sağlayan pompa istasyonları aracılığıyla arazilere sevk ediliyor. Toplam 19 ana pompa istasyonunu içeren projenin resmi açılışı, Mayıs 2026'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirildi.

800 MİLYAR MISIR LİRASI YATIRIM İÇİN KULLANILIYOR

Yaklaşık 800 milyar Mısır lirası bütçeyle yürütülen proje çerçevesinde ıslah edilen arazilerde buğday, mısır, şeker pancarı ve sebze yetiştirilmesi planlanıyor. Proje sahasında tarımsal üretimin yanı sıra karayolları, tahıl depolama siloları ve gıda işleme tesisleri de inşa ediliyor.

TOPRAK VE SU YÖNETİMİNDE TEKNİK ZORLUKLAR

Yetkililer ve uzmanlar, projenin sürdürülebilirliği açısından bazı teknik gereksinimlere dikkat çekiyor. Çöl topraklarının verimliliğini koruması için özel tarım tekniklerine ihtiyaç duyulurken, arıtılmış suyun neden olabileceği tuz ve kalıntı birikiminin önlenmesi amacıyla sürekli izleme yapılması gerektiği belirtildi.

Bu faktörlerin kontrol altında tutulmaması durumunda toprakta tuzlanma riskinin oluşabileceği ifade edildi.