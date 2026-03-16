Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Meteoroloji, 15 ili sağanak yağış, 3 ili ise karla karışık yağış açısından uyardı.

Meteoroloji’nin açıklamasının ardından bir uyarı da Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) geldi. AKOM, İstanbul için yaklaşan sağanak yağışın tarihini duyurdu. İşte detaylar…

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Yalova, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor."

Meteoroloji ayrıca, Marmara ve Karadeniz’in iç kesimleri için pus ve sis uyarısı yaparken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri için de çığ tehlikesine dikkat çekti.

SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI

İşte sağanak yağış uyarısı yapılan iller ve tahmini yağış zamanları:

İl Tahmini Yağış Kocaeli Sabah saatlerinde hafif yağmur Adana Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak Hatay Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak Mersin Öğle saatlerinde sağanak Nevşehir Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak Kastamonu Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak Amasya Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak Samsun Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak Tokat Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak Trabzon Aralıklı yağmur ve sağanak Malatya Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak Diyarbakır Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak Gaziantep Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak Siirt Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak Şanlıurfa Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Yeni rapora göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise İstanbul’da Çarşamba gününe kadar yağış beklenmediğini, Perşembe günü itibarıyla soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağını bildirdi.

PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR

AKOM açıklamasında, "İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı sıcaklıkların 11-13°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü itibarıyla bölgemizde Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da 10°C altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" ifadelerini kullandı.