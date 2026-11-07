Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki su altı elektrik kablosu projesi, Fransız Meridiam grubunun çoğunluk hissesini devralmasının ardından Türkiye-Yunanistan karasuları arasında başlayacaktı.

Yunan hükumeti bu bölgelerde "deniz parkları" ilan ederek Türkiye'yi bölgede etkisiz hale getirmeye planlıyordu. Ancak bu planlar suya düştü.

Türkiye, söz konusu proje kapsamında araştırma çalışmalarının yeniden başlatılmasına yönelik planlara itiraz etti.

Anlaşmazlık, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi Kandiye (İraklio) istasyonunun "Abeille Marengo" adlı araştırma gemisinin faaliyetlerine yeniden başlamasına yetki veren 1411/26 sayılı Navtex bildirisini yayımlamasıyla hararetlendi.

TÜRKİYE'NİN NAVTEX'İ PLANLARI BOZDU

Yunanistan'ın adımının ardından Türkiye, 1105/26 numaralı bir karşı Navtex yayımlayarak duyurulan faaliyete onay vermediğini açıkladı.



Bildiride, Türkiye'nin kendi deniz yetki alanı içinde olan sularda gerçekleştirilecek araştırmaların Türk makamlarıyla koordine edilmesi gerektiği ifade etti.

Türkiye'nin yayımladığı karşı bildiri, Yunanistan'ın bildirisinin sona ereceği 6 Mart 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Yunan basını, daha önce Paris ve Ankara'nın anlaştığını ve Yunanistan'ın kablo projesi için Türkiye'nin razı olduğunu iddia etmişti. Türkiye'nin yayınladığı NAVTEX bu iddiaları çürüttü.

Yunan basınına göre "taraflar arasında yeni bir tıkanıklığın önüne geçmek amacıyla görüşmelerin sürebilir" ancak Ankara olası bir görüşme hakkında bir açıklama yapmadı.

YUNANİSTAN, PARİS'E SIĞINDI

Süreç doğrultusunda Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ile Kıbrıs Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos telefon görüşmesi yaparak koordinasyon sağladı ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı araştırmalar için iznin verildiğini öne sürdü.

Yunanistan'ın bildirisinin başlangıcı ile Güney Kıbrıs'ın 19 Kasım'da yürürlüğe girecek bildirisi arasında 13 günlük bir zaman dilimi bulunuyor.

Bu aralığın, Yunan araştırma gemisine, Yunanistan ve Mısır ile sınırlandırılan bölge içerisindeki sularda araştırma yapabilmesi için imkan tanıyacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin projeyi engellemeye yönelik bir girişimde bulunup bulunmayacağı, Geminin Girit'in kuzeydoğu ucu olan Sidero Burnu'nun doğusuna ilerlemesiyle netleşecek.

Yunan tarafı, Türkiye'yi ikna edebilmesi için Fransa'nın belirleyeceğini olacağını öne sürdü. Paris'in bu süreçte Ankara ile olan temasları hakkında bir açıklama yapılmadı.