Altı sondaj gemisini Karadeniz’de tutan Türkiye, Akdeniz’i adeta Rumlara ve İsraillilere terk etti.

Kıbrıs’ta 44 mil uzaklıktaki münhasır ekonomik bölgemizde petrol ve doğal gaz aramaktan vazgeçip, 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey’i de 10 bin mil uzaklıktaki Somali’ye gönderdik. Çağrı Bey, 53 günde Somali’ye ulaştı. Çağrı Bey’i Mogadişu Limanı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından karşıladı.

15 Şubat’ta Mersin’den hareket eden Çağrı Bey’i deniz korsanlarından korumak için Sancaktar, Gökova ve Bafra adlı 3 fırkateyn ile Altan, Korkut ve Sancar adlı 3 destek gemisi de Somali’ye gönderildi. 7 gemilik filoda toplam 500 personel var.

Çağrıbey, Arap denizinde ama karaya 372 kilometre uzaklıkta ve 288 gün süreyle petrol ve doğal gaz arayacak.

BÖLGE İSTİKRARINA KATKI

Çağrı Bey için Mogadişu Limanı’nda bir tören düzenlendi. Bakan Alparslan Bayraktar, “Çağrı Bey, Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını Somali’de gerçekleştirecek. İnşallah birkaç ay sonra güzel bir keşif müjdesi alırız” dedi. Bayraktar, bu önemli projenin sadece Somali’ye değil aynı zamanda bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacağını bildirdi.

Törene Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre de katıldı.

Ekim ayında da sismik araştırma gemisi Oruç Reis Somali’ye gönderilmiş, 7 ay Arap Denizi ve Aden Körfezi’nde araştırma yapmıştı. Topladığı veriler ile Çağrı Bey de Somali’de yeni doğan ilk bebek anlamına gelen ‘Curad’ adlı kuyuda 7 bin 500 metre derinliğe kadar sondaj yapacak. ‘Curad’ kuyusu karaya 370 kilometre uzaklıkta ve 3 bin 500 metrelik derinlikte bulunuyor.

Süveyş Kanalı’ndan geçemedi

12 GÜNLÜK YOLCULUK 53 GÜNDE KAT EDİLDİ

Somali’ye gönderilen Çağrı Bey, 114 metrelik kulesi sökülmeden yola çıktığı için Süveyş Kanalı’nı geçemedi. Mersin’den yola çıkan bir gemi, Doğu Akdeniz, Süveyş Kanalı, Kızıldeniz, Bab el-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi üzerinden 12 günde Somali’ye ulaşabiliyor. Ancak kule yüksekliği nedeniyle Çağrı Bey, Akdeniz’i geçerek, Cebelitarık’tan Atlas Okyanusu’na çıktı. Fas, Moritanya, Gine, Gana, Gabon, Angola, Nijerya ve Namibya’dan sonra Ümit Burnu’nu döndü. Madagaskar, Mozambik ve Tanzanya açıklarından geçen Çağrı Bey ancak 53 günde Somali’ye ulaştı.

Türkiye’ye ait parsellerde gece gündüz arama

Çağrı Bey’in Somali’ye gönderilirken, 6 sondaj gemisinden Yıldırım, Kanuni, Fatih, Abdülhamit Han ve Yavuz, Karadeniz’de bulunuyor. Sismik araştırma gemileri Oruç Reis ve Barbaros Hayrettim Paşa da Karadeniz’de faaliyet gösteriyor. Böylelikle Kıbrıs’ta parseller boş bırakılmış oldu. Sondaj ve sismik gemiler 2022 sonundan bu yana Doğu Akdeniz ve KKTC karasularında ve münhasır ekonomik bölgede sondaj yapmadı. Buna karşılık İsrail-Rum ittifakı, Norveç, Katar ve ABD şirketleri ile ortak araştırma ile Türkiye’nin hakkı olan parselerde de sondaj yapıyor.

REZERVLERİMİZE GÖZ DİKTİLER

Karasularımızdaki petrol ve doğalgaz yataklarına göz diken Rumlar, Türkiye’nin kıta sahanlığını kapsayan 4, 5 ve 6. parsellerde sondaj yapıyor. Aramayı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) adına ABD ve Katar enerji firmaları yapıyor.