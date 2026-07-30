Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz’e giren ve küresel ısınmayla birlikte hızla yayılan gümüş yanaklı balon balığı, bölgedeki ekosistem, balıkçılık ekonomisi ve halk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturmaya başladı.

Özellikle Yunanistan ve çevresinde popülasyonu hızla artan istilacı tür, metali dahi kesebilecek güçteki çene yapısıyla balıkçı ağlarına ve misinalara büyük zarar veriyor. Kiklad Adaları'na bağlı Milos Adası çevresinde çalışan balıkçılar; çipura, orfoz ve kalamar avlarında yaklaşık %40 oranında düşüş yaşandığını bildiriyor.

SALDIRI VE ZEHİR TEHLİKESİ

Eti ve iç organlarında nörotoksin sınıfına giren ve bilinen bir panzehiri bulunmayan tetrodotoksin maddesini barındıran tür, tüketilmesi halinde ölümcül sonuçlara yol açıyor.

Bunun yanı sıra denizdeki canlılara ve ağlara saldıran balon balığının, insanlara yönelik ısırma vakaları da kayıtlara geçti. Atina yakınlarında bir yüzücünün ayağından ısırılması sonucu hastanede tedavi altına alındığı ve ayağına dikiş atıldığı belirtildi.

AVLAYANLARA ÖDÜL BİLE VERİLECEK

Tehdide karşı harekete geçen Yunanistan hükümeti, balıkçılara avladıkları balon balığının kilogramı başına 5,33 euro ödeme yapacağını açıkladı. Girit ve Güney Ege bölgelerindeki balıkçılara ise ayrıca yakıt desteği sağlanacağı bildirildi. Daha önce Kıbrıs'ta da uygulanan bu prim sistemine rağmen, bölgedeki balıkçılar sürekli yeni bireylerin gelmesi sebebiyle mücadelenin yetersiz kalabileceğinden endişe ediyor.

Uzmanlar, ödül sistemine ek olarak Atina’ya yakın Khalkis bölgesi başta olmak üzere kritik noktalara yüzen bariyerler ve deniz tabanına sabitleyen ağırlıklı ağlar yerleştirerek kıyı şeridini korumayı hedefliyor.

İlk kez 2005 yılında Yunanistan karasularında tespit edilen türün batıya doğru yayılımını sürdürerek İtalya ve İspanya kıyılarına kadar ulaştığı kaydedildi.