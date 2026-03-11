Bilim dünyası ve uluslararası kuruluşlar, Akdeniz havzasında artan tsunami riski karşısında uyarılarını sıkılaştırıyor. UNESCO tarafından paylaşılan veriler, önümüzdeki 30 yıl içerisinde Akdeniz’de bir metreyi aşan bir tsunami dalgasının meydana gelme olasılığının %100’e yakın olduğunu ortaya koydu.

350 BİN NÜFUSA SAHİP OLAN ŞEHİR SAVUNMASIZ

Fransa’nın güney kıyılarında yer alan ve yaklaşık 350.000 nüfusa sahip olan Nice şehri, olası bir doğa felaketinde en savunmasız bölgelerden biri olarak gösteriliyor. Yoğun kentleşme, yüksek turist trafiği ve kritik kıyı altyapıları, şehri deniz baskınlarına karşı açık hedef haline getiriyor.

TARİHSEL OLARAK RİSK TEŞKİL EDİYOR

Bölgedeki tsunami tehlikesinin teorik bir varsayımdan ibaret olmadığı, geçmişteki vakalarla destekleniyor. 1979 yılında Nice Ticaret Limanı inşaatında meydana gelen su altı heyelanı, yerel bir tsunamiyi tetiklemiş; olay sonucunda 8 kişi hayatını kaybederken, Antibes ve Cannes gibi komşu yerleşim birimlerinde ağır maddi hasar meydana gelmişti.

KRİTİK MÜDAHALE SÜRESİ 10 DAKİKA

Uzmanlar, deprem veya deniz altı heyelanlarıyla tetiklenen tsunamilerin kıyıya ulaşma süresinin bazı senaryolarda 10 dakikanın altına düştüğünü vurguluyor. Bu kısa süre zarfında geleneksel erken uyarı sistemlerinin yetersiz kalabileceği belirtilirken, tahliye operasyonlarının hızı hayati önem taşıyor.

ALINAN ÖNLEMLER

Risk altındaki bölgelerde yerel makamlar ve araştırmacılar tarafından kapsamlı güvenlik protokolleri devreye alınmış durumda. Bu kapsamda:

Yaya tahliye güzergahları belirlendi.

Dalga etki alanının dışında kalan güvenli sığınma noktaları tespit edildi.

Halkı ve turistleri anlık bilgilendirmeye yönelik teknolojik altyapılar kuruldu.

Uzmanlar, hazırlık süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinin can kayıplarını asgari düzeye indirmede tek yol olduğunu ifade etti.