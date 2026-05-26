Katalonya bölgesindeki Barselona metropol alanına hizmet veren projede su, kıyıdan yaklaşık 2,2 kilometre açıkta bulunan iki dev su alma kulesiyle çekiliyor. Yaklaşık 30 metre derinlikte bulunan bu sistemin, kıyıya yakın bölgelerde oluşabilecek kirlilik ve dalga etkisini azaltmak için tasarlandığı belirtiliyor.

Denizden alınan su, dev boru hatlarıyla sahildeki pompa istasyonuna ulaştırılıyor. Buradan ise Llobregat Nehri çevresindeki arıtma tesisine aktarılıyor. Tesis içinde su; filtreleme, ters osmoz, tuz ayrıştırma ve mineral dengeleme işlemlerinden geçirilerek içilebilir hale getiriliyor.

KURAKLIK İSPANYA’YI DEV PROJELERE YÖNLENDİRDİ

Son yıllarda özellikle Katalonya bölgesinde yaşanan kuraklık, İspanya’yı deniz suyu arıtma yatırımlarını hızlandırmaya itti. Yetkililer, rezervuar seviyelerinin ciddi şekilde düşmesi nedeniyle alternatif su kaynaklarına yönelmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Uzmanlara göre Llobregat Tesisi, Barselona ve çevresindeki milyonlarca kişinin su ihtiyacını destekleyen stratejik merkezlerden biri haline geldi. Sistem sayesinde nehirler, barajlar ve yeraltı su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.

Tesiste kullanılan ters osmoz teknolojisi, deniz suyundaki tuzun yüksek basınç altında özel membranlarla ayrıştırılması prensibine dayanıyor. Ancak uzmanlar, bu sistemlerin yüksek enerji tüketimi nedeniyle maliyetli olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle İspanya’nın bazı bölgelerinde güneş enerjili destek sistemleri de projelere entegre edilmeye başlandı.

AKDENİZ’İN ALTINDA DEV KORİDOR OLUŞTURULDU

Projede dikkat çeken detaylardan biri de altyapının büyük bölümünün denizin altında bulunması oldu. Su alma kuleleri, deniz altındaki borular ve kıyıya uzanan teknik koridor sayesinde sistem dışarıdan bakıldığında büyük ölçüde görünmüyor.

İspanya, Avrupa’da deniz suyunu arıtma teknolojisini en yoğun kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede yüzlerce tuzdan arındırma tesisi bulunduğu belirtilirken özellikle Akdeniz kıyısındaki bölgelerde bu yatırımların önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi bekleniyor.