İtalya’nın Sardinya adasının kuzeydoğu kıyılarında yapılan su altı araştırmalarında, 4. yüzyıl Roma dönemine ait 50 binden fazla bronz sikke ve tarihi kalıntı ele geçirildi. İtalya Kültür Bakanlığı (Ministero della Cultura), keşfi Akdeniz’de bugüne kadar çıkarılan en büyük denizaltı Roma sikke dairesi ve Avrupa’nın en iyi korunmuş koleksiyonlarından biri olarak tanımladı.

HIZLI BİR GÖMÜLMEYE İŞARET EDİYOR

2024 yılının sonlarında amatör bir dalgıç tarafından fark edilen ve 2025’in son çeyreğinde uzman ekipler tarafından denizden çıkarılan buluntular arasında herhangi bir gemi gövdesine rastlanmadı. Kültür Bakanlığı araştırmacıları; seramik taşıma amforası parçaları, demir çiviler ve ambalaj kalıntıları eşliğinde deniz tabanına yayılmış yoğun bir Roma nummi kütlesi belgeledi. Kalıntıların dağılımı, kademeli bir yayılma yerine hızlı bir gömülmeye işaret ediyor.

MISIR VE SURİYE DARPHANELERİNDEN GELDİ

İncelemelerde, sikkelerin MS 324 ile 340 yılları arasında, Konstantinos hanedanı döneminde basıldığı tespit edildi. Üzerlerinde Sol Invictus, Chi-Rho İsa monogramı ve zafer motifleri bulunan sikkelerin Galya ve Doğu Akdeniz’deki darphanelerde üretildiği, kargonun birden fazla eyalet hazinesinden toplanan mali transferleri içerdiği belirlendi. Bulunan amfora parçalarının ise Oxford Üniversitesi arşivlerindeki tipolojilerle uyumlu olduğu kaydedildi.

OKSİJENSİZ BİR ORTAM OLUŞTURUYOR

Sikkelerin gümüş kaplamalarının bozulmadan günümüze ulaşması, bölgedeki Posidonia oceanica (denizçayırı) ekosistemine bağlandı. Denizçayırlarının kök tabakasının tortuyu hapsederek oksijensiz bir ortam oluşturduğu ve korozyonu önlediği bildirildi. Yıllık tortu birikim oranlarına göre definenin, gömülmesini takip eden 20 ila 30 yıl içinde tamamen mühürlendiği aktarıldı.