İtalya’nın Sardinya Adası açıklarında, Geç Roma dönemine ait on binlerce bronz sikkeden oluşan devasa bir su altı definesi bulundu. Arzachena yakınlarındaki Capriccioli plajının yaklaşık 100 metre açığında ve 3 metre derinlikte bir dalgıç tarafından fark edilen keşif, son yılların en büyük arkeolojik buluntularından biri olarak kayıtlara geçti.

KAYIP BİR GEMİNİN KARGOSU OLABİLİR

Kültür Bakanlığı yetkilileri ve su altı arkeologları tarafından yürütülen çalışmalarda, sikkelerin deniz tabanındaki iki geniş alana yayıldığı tespit edildi. Buluntu alanında sikkelerin yanı sıra, antik dönemde Akdeniz genelinde ticari malların taşınmasında kullanılan iki kulplu saklama kapları olan amfora parçalarına da rastlandı. Uzmanlar, geniş yayılım deseni ve amfora kalıntılarının bölgede batmış bir kargo gemisine işaret edebileceğini ancak henüz kesin bir gemi enkazına ulaşılamadığını bildirdi.

KONSTANTİN DÖNEMİNE AİT 40 BİN SİKKE

"Follis" olarak adlandırılan ve antik Roma'da günlük yaşamda kullanılan küçük bronz paralardan oluşan definenin, toplamda 30 bin ila 50 bin adet arasında olduğu tahmin ediliyor. Sassari’de yapılan resmi sunumda, güncel çalışma figürünün yaklaşık 40 bin adet olduğu açıklandı. Yapılan ilk incelemeler, sikkelerin M.S. 324 ile M.S. 345 yılları arasındaki dar bir zaman dilimine, yani İmparator Konstantin ve ailesinin hüküm sürdüğü döneme ait olduğunu ortaya koydu.

İtalya Kültür Bakanlığı, bu keşfin İngiltere’nin Seaton kasabasında 2013 yılında bulunan 22.888 follislik ünlü definenin hacmini geride bırakabileceğini belirtti.

1700 YILLIK KUSURSUZ KORUNMA

Yapılan resmi açıklamalarda, deniz yatağında yaklaşık 1700 yıl boyunca kalan sikkelerin olağanüstü derecede iyi korunduğu, binlerce sikke arasında sadece 4 adedinin hasar gördüğü ve onların da okunabilir durumda olduğu aktarıldı. Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Genel Müdürü Luigi La Rocca, keşfi son yılların en önemli nümismatik (madeni para bilimi) buluntularından biri olarak nitelendirdi.

MAHKEME ÖDÜL TALEBİNİ REDDETTİ

Keşfin ardından başlayan hukuki süreçte, Sardinya Bölge İdare Mahkemesi (TAR Sardegna) 5 Ocak 2026 tarihli kararında, buluşu gerçekleştiren dalgıcın yasal ödül talebini reddetti. Mahkeme, aramada metal detektörü kullanılmasını ve bölgenin arkeolojik potansiyeline dair önceden bilgi sahibi olunmasını gerekçe göstererek, buluntunun yasal statüde "rastlantısal bir keşif" sayılamayacağına hükmetti.

Temizleme, konservasyon ve kataloglama işlemleri devam eden antik sikkelerin bir kısmının Arzachena’daki Michele Ruzittu Kent Müzesi'nde (Museo Civico Michele Ruzittu) sergilenmesi planlanıyor. Müzenin mevcut koleksiyonunda bölgeye ait 200'den fazla eser yer alırken, yeni çıkarılan Roma definesinin ne zaman ziyarete açılacağına dair henüz resmi bir tarih verilmedi.