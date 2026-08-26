Fas'ın Akdeniz'e kıyısı bulunan Tanca bölgesinde yürütülen Tanger Med 2 projesi kapsamında, uluslararası deniz ticaret kapasitesini artırmak için devasa bir altyapı çalışması gerçekleştirildi. Deniz tabanının 35 metreye ulaştığı zorlu derinliklerde yürütülen mühendislik operasyonu sonucunda, bölgeye toplam 4,4 kilometre uzunluğunda iki büyük dalgakıran inşa edildi.

35 METRE DERİNLİKTE DEV MÜHENDİSLİK OPERASYONU

Liman genişletme projesinde deniz suyuna ve yüksek basınca dayanıklı 106 adet dev betonarme kaset kullanıldı. Ana dalgakıranda 96, ikincil dalgakıranda ise 10 adet yer alan bu dev yapılar, açık denizde inşa edilmek yerine önce karada özel kalıplama yöntemleriyle döküldü. Tamamlanan bloklar daha sonra suya indirilerek deniz tabanındaki koordinatlarına hassas bir şekilde yerleştirildi.

DALGA ENERJİSİNİ KESEN DELİKLİ DUVAR TEKNOLOJİSİ

Deniz dalgalarının ve akıntıların olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla beton kasetlerin denize bakan yüzeyleri delikli iç bölmelerle tasarlandı. Dalga enerjisini kendi içinde emen bu özel yapı sayesinde liman içindeki su hareketliliği minimum seviyeye indirildi. Duvarların eğimli kesimlerinde ise yapının dayanıklılığını pekiştirmek amacıyla 9 binden fazla Accropod beton koruma bloğu kullanıldı.

YILLIK KAPASİTE 5,2 MİLYON KONTEYNER ARTTI

Deniz koruma bariyerlerinin arkasına inşa edilen 1200 metrelik yeni rıhtım ve yanaşma alanları, limanın lojistik gücünü doğrudan artırdı. Su altına yerleştirilen 106 dev kasetin sağladığı korunaklı alan sayesinde Tanca liman kompleksinin yıllık kapasitesine 5,2 milyon ilave konteyner eklendi.