Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de saat 18.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6.95 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de saat 18.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6.95 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.