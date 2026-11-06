Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de saat 18.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6.95 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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