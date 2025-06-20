Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sitesinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz'de bir deprem meydana geldi.

Richter ölçeğine göre 4,4 büyüklüğündeki deprem saat 16.53'te meydana geldi.

'BENZERLERİ YAYGIN'

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama gecikmedi. Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Girit Adası’nın güneybatısında 4,7 deprem oldu. Deprem Hellen- Kıbrıs Dalma-Batma Zonu'nda ve dalan levha üzerinde. Benzer depremler bu yörede yaygın. Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Geçmiş olsun. Sevgiyle"