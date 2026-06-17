Healthy Seas Vakfı, Ghost Diving ve Batık Alanları Belgeleme Derneği (SDSS) tarafından yürütülen ortak temizlik çalışması sırasında, Akdeniz’de nadir görülen bir su altı olayı kaydedildi. Sicilya ile Tunus kıyıları arasında, yaklaşık 40 metre (130 fit) derinlikteki bir batık alanında temizlik yapan gönüllü dalgıçlar, yetişkin bir büyük beyaz köpekbalığı (Carcharodon carcharias) ile karşılaştı.

İLK KEZ SU ALTINDA KAYDEDİLDİ

Healthy Seas Vakfı tarafından yapılan açıklamada, elde edilen kayıtların Akdeniz’de kendi doğal ortamında yüzen yetişkin bir büyük beyaz köpekbalığına ait ilk su altı video görüntüsü olabileceği belirtildi. Bölgede daha önce yapılan tespitlerin ve kayıtların tamamının su yüzeyinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Görüntüleri kaydeden dalgıç Derk Remmers, o anları şu sözlerle ifade etti:

"Hepimiz şok olduk ve hayran kaldık. Parmaklarım titriyordu; büyük bir hayvandı ve bunu kesinlikle beklemiyorduk."

GÖREV AMAÇLARI 'HAYALET AĞ' TEMİZLİĞİYDİ

Uluslararası organizasyonların ortaklığında yürütülen su altı operasyonunun asıl amacının köpekbalığı gözlemi olmadığı, deniz ekosistemini korumaya yönelik rutin bir temizlik çalışması olduğu bildirildi. Dalgıçların bölgede bulunma amaçları şu şekilde sıralandı:

Deniz canlıları için ölüm tuzağı oluşturan sahipsiz "hayalet ağları" su yüzeyine çıkarmak.

Deniz kaplumbağaları ve balık türlerinin bu ağlara takılmasını önlemek.

Zorlu su altı bölgelerinde uluslararası kuruluşlarla koordineli çevre çalışması yürütmek.

TÜRÜN AKDENİZ'DEKİ DURUMU KRİTİK

Uzmanlar, büyük beyaz köpekbalıklarının Akdeniz'deki varlığının aşırı avlanma, besin kaynaklarının azalması ve balıkçı ağlarına kazara takılma gibi nedenlerle ciddi derecede azaldığını belirtiyor. Healthy Seas Vakfı yetkilileri, türün bölgedeki neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurguluyor.

Vakıf, Akdeniz genelindeki ekosistem çalışmaları ve bilimsel araştırmalar için büyük önem taşıyan karşılaşmaya ait diğer video görüntülerinin önümüzdeki haftalarda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.