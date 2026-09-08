Antalya'nın Aksu ilçesi ile Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı nokta ile Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın dün başladı. Akşam saat 16.30'da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada ilerleyen yangına orman ve itfaiye ekipleri, karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

ANTALYA'YI DUMAN SARDI

Antalya Valiliği, alevlerin tehdit ettiği 254 evden 720 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Bölgede alevlerle mücadele gece boyunca sürerken, günün aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başladı. Yangın nedeniyle oluşan duman ise çevreyi kapladı. Kentin bir bölümü duman bulutu altında kaldı.

MERSİN'DEKİ YANGIN ORMANA YAYILDI

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Tekeli Mahallesi Akdam mevkisinde, seraların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

ADANA'DA ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR