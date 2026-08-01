AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

AKHİSAR

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

Dosya No: 2026/24 Tereke

60184460380 TC.Kimlik Nolu AYTEN AKSU’nun terekesinin Akhisar 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/783 Esas, 2026/852Karar sayılı kararı ile İflas hükümlerine göre tasfiyesine, Memurluğumuzcada tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği.İİK.nun 166. ve 218.maddesi gereğince ilan olunur.

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