AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C.
AKHİSAR
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
AKHİSAR
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
25.09.2026
Sayı :2026/1249 Esas
Konu : ilan
AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'nın mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
Müteveffa Hayriye Orta (Yusuf ve Ayman kızı, 10/03/1885 doğumlu)'nın nüfus kayıtlarında herhangi bir yakını tespit edilemediğinden, TMK'nın 594. maddesi gereği mirasçılarının miras haklarını bildirmesi için mahkememize başvurmaları gerektiği, başvurulmadığı takdirde mirasın tamamen Hazineye geçeceği hususu İLAN olunur.
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