AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

AKHİSAR

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

25.09.2026

Sayı :2026/1249 Esas

Konu : ilan

AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'nın mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Müteveffa Hayriye Orta (Yusuf ve Ayman kızı, 10/03/1885 doğumlu)'nın nüfus kayıtlarında herhangi bir yakını tespit edilemediğinden, TMK'nın 594. maddesi gereği mirasçılarının miras haklarını bildirmesi için mahkememize başvurmaları gerektiği, başvurulmadığı takdirde mirasın tamamen Hazineye geçeceği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02562727