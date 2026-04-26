Hakkari Zapspor’un deplasman yolculuğu, Türk futbol tarihinde eşine az rastlanır ve sporcu sağlığını hiçe sayan bir skandala sahne oldu. Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisinin Ağrı’da karşılaştığı manzara, amatör liglerdeki zorlu şartları bir kez daha gözler önüne serdi.

TFF, ERTELEMEYİ REDDETTİ

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Doğubayazıt karşılaşması öncesinde, bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve kapalı yollar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) erteleme başvurusunda bulundu. Yaklaşık bir haftadır süren olumsuz hava koşullarını gerekçe gösteren kulübün bu talebi, TFF tarafından kabul görmedi.

GERİ DE DÖNEMEYİNCE YÜRÜMEYE BAŞLADILAR

Maçın ertelenmemesi üzerine yola koyulan Hakkari kafilesi, Doğubayazıt yolunda kara saplanan araçlar ve geçit vermeyen yollarla karşılaştı. Karayolunun tamamen kapandığı noktada geri dönme şansı bulunmayan sporcular ve teknik heyet, maça yetişebilmek için araçlarından inerek zorlu arazi şartlarında yürümeye başladı.

DEPLASMANA ULAŞMAYI BAŞARDILAR

Dondurucu soğukta ve metrelerce karın içinde kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalan futbolcuların görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Sporcu sağlığının ve can güvenliğinin hiçe sayıldığı bu görüntüler, futbol camiasında büyük tepki toplarken; Hakkari Zapspor kafilesi tüm bu tehlikeli sürece rağmen zorlu deplasman noktasına ulaşmayı başardı.