Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde görev yaptığı belirtilen öğretim görevlisi Fatih A.'nın, "ABD borsasında yüksek ve risksiz kazanç" vaadiyle 50'den fazla doktor ve sağlık çalışanını milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelinin yurt dışına kaçtığı öne sürülürken, eşinin ise gözaltına alındığı iddia edildi.

ALGORİTMA VE MOBİL UYGULAMA YALANI

Son TV'nin aktardığı soruşturma dosyasına göre şüpheli Fatih A., geliştirdiğini öne sürdüğü bir algoritma ve mobil uygulama üzerinden Amerikan borsasında döviz bazlı yüksek kazanç sağladığını söyleyerek para topladı. Sisteme Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesi’nde görev yapan çok sayıda doktor ve sağlık çalışanının yatırım yaptığı iddia edildi. Fatih A.'nın yatırım sisteminin güvenli olduğunu ve zarar etmenin mümkün olmadığını savunarak katılımcılara WhatsApp üzerinden sahte kâr ekranları gönderdiği, parasını çekmek isteyenleri ise kâr oranlarının düşeceği gerekçesiyle vazgeçirdiği öne sürüldü.

DOKTORLAR EVLERİNİ İPOTEK ETTİRDİ

Mağdurlar arasında yer alan tanınmış cerrahlar, bazı doktorların bu sisteme bütçe ayırabilmek için evlerini ipotek ettirdiğini ve kredi çektiğini iddia etti. Mağdur bir cerrah kendi zararının 1 milyon doların üzerinde olduğunu öne sürerken, bir profesörün de yatırım amacıyla satın aldığı evi, bürokratik işlemleri kolaylaştıracağı vaadiyle Fatih A.’nın üzerine devrettiği iddia edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından mağdur profesörün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdur sayısının 50’yi aşabileceği belirtilen olayla ilgili adli süreç devam ediyor.