Sanayi Caddesi’nde Hakkı Koca’nın (56) aracını yavaşlatmasını fırsat bilen kadın, araçtan inip, kaçtı.
Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini 4 yerinden yaraladı.
Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Leyla Koca (45) yaşamını yitirdi.
Cani, polis tarafından gözaltına alındı.
Yargılama tamamlandı, mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanığın pişmanlığı ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, cezayı müebbet hapse çevirdi.
Koca, cinayetten 3 ay önce katıldığı canlı yayında tartıştığı karısının üzerine yürümüştü.