Brezilya yargı sistemi, hukuk tarihine geçecek en sıra dışı ve tuhaf davalardan birine sahne oluyor. Kelmo Martins Bandeira adlı bir avukat, aralarında futbolcu Vinícius Júnior, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg gibi dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kamu figürünün "klonlandığını" iddia ederek Federal Yüksek Mahkemeye (STF) başvurdu.

STF Bakanı ve Başkanı Edson Fachin’e sunulan dilekçede, Federal Polisin acilen bu "uluslararası klonlama ve zihin kontrolü örgütü" hakkında soruşturma başlatması talep edildi.

"666" ve "Babil" adli klonlama şebekesi iddiası

Avukat Bandeira’nın iddiaları bilimkurgu filmlerini aratmıyor. STF'ye sunulan dava dilekçesinde şu iddialara yer verildi:

"666" ve "Babil" adı verilen gizemli bir şebeke, Cumhurbaşkanı Lula, Vini Jr., Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi ünlü isimleri esir tutuyor. Bu kişilerin genetik kodlarıyla oynanarak yerlerine laboratuvarlarda üretilen "klonları" yerleştirildi.

Avukat, davaya sonradan dahil ettiği yeni şüpheli grubuna ise İncil'deki ihanet figürüne atıfla "Yahuda İskariot" adını verdi.

Davacı avukat, dilekçesinde iddia ettiği bu devasa genetik operasyonları ve gizli örgütü destekleyecek tek bir bilimsel rapor veya somut kanıt sunamadı.

Dev şirketlerin gelirlerine el konulmasını istiyor

Bandeira’nın talepleri sadece soruşturma açılmasıyla sınırlı kalmadı. Davacı avukat, süreç kesin olarak sonuçlanana kadar mağduriyetlerin giderilmesi adına dev şirketlerin kâr marjlarından pay talep etti.

Bu kapsamda Meta (Facebook ve Instagram), Microsoft, Ambev, Grupo Mateus, Gerdau, ExxonMobil ve Friboi gibi milyar dolarlık şirketlerin net aylık gelirlerinin %1, %1,3 veya %2'sinin geçici tazminat ve nafaka olarak aktarılmasını istedi.

Yargıyı kötüye kullanmanın bedeli ağır olabilir

Hukuk uzmanları, davanın resmi olarak açılmış olmasına rağmen mahkemenin bu talebi hızla reddetmesini bekliyor. Yasalar, hiçbir mantıksal ve yasal dayanağı olmayan, "saçma" nitelikteki davaların yargıçlar tarafından derhal sonlandırılmasına izin veriyor.

Dahası, yargı sistemini bu şekilde temelsiz iddialarla meşgul ettiği ve kötüye kullandığı kanıtlanırsa, davacı avukatın çok ciddi para cezalarıyla ve "kötü niyetli dava açma" (litigância de má-fé) yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.