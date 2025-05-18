Muhammed Sadık Erdoğan, Altındağ Belediyesi’nde ‘Ekonomist’ ünvanı ile çalışırken, 2 Ekim 2024’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphane Müdürlüğü’ne 6 ay süreyle geçici görevlendirmesi yapıldı.

14 Mayıs’ta görevlendirme süresinin sona erdiğini öğrenen Erdoğan, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Ahu Peruzhan Özyakup’u arayarak Başkan Tiryaki ile yüz yüze görüşme istedi. 16 Mayıs saat 17.15’e randevu verilen Erdoğan, Altındağ Belediye Binası’na geldi. Güvenliklerin bulunduğu giriş kapısından sorunsuz geçiş yapan Erdoğan, yetkililerin isteği üzerine cep telefonunu Özel Kalem Müdürü Neslihan Keser’e teslim etti.

Daha sonra Erdoğan, makam odasının yakınlarında toplantı odası olarak dekore edilmiş bir odaya alındı. Odada Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Tiryaki, Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, Belediye Meclisi Başkan Vekili Mehmet Emin Ayaz vardı.

20 DAKİKA BOYUNCA DAYAK!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Erdoğan, Başkan Tiryaki’ye “Geçici görevlendirme sonrası belediyede hangi pozisyonda görevime devam edeceğim?” diye sordu.

AKP’li Başkan Tiryaki ise, Erdoğan’ı sosyal medya platformları üzerinden kendisi hakkında aleyhinde paylaşım yapan hesapları yönetmekle itham etti. Daha sonra Tiryaki, bir anda ayağa kalkıp Erdoğan’a küfür ederek gözüne denk gelecek şekilde yumruk attı.

Yumruğun şiddetiyle yere düşen Erdoğan’ın çenesine tekme atan Tiryaki, yanındaki isimlerle birlikte yaklaşık 20 dakika boyunca Erdoğan’ı darp etti.

MASKELİ 2 KİŞİ ODAYA GİRDİ, TELEFONUNU KURCALADILAR

Daha sonra başkan ve iki kişi odadan çıkarken Altındağ Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürü Süleyman Onaycı ve maskeli iki kişi daha girdi.

Erdoğan’ın telefon şifresini zorla alan şahıslar, yarım saat boyunca Erdoğan’ın telefonunu kurcaladı. Erdoğan, Tiryaki, Aslan, Ayaz, Onaycı ve maskeli olan iki kişi hakkında davacı ve şikayetçi oldu.