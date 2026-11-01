Yakutistan bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki su tesisatçısı Maxim Sleptsov; çift görme, sürekli iltihap ve dayanılmaz migren ağrılarına dayanamayarak hastaneye başvurduğunda uzmanlar göz küresinin hemen yanında canlı bir tohumun kök salıp büyümeye başladığını tespit etti.

Sıra dışı olayın geçmişi, talihsiz adamın arkadaşını ziyaret etmek ve yabani meyve toplamak için çıktığı doğa yürüyüşüne dayanıyor.

Çalılıkların arasında ilerlerken yüzüne çarpan bir dalın ardından gözünü suyla yıkayarak ufak bir ağaç kabuğu parçasını çıkardığını sanan Sleptsov, farkında olmadan göz dokusuna saplanan tohumla aylarca yaşamaya devam etti.

Zamanla gözün konjonktiva tabakasına 3 milimetrelik kök salarak filizlenen tohum, cerrahların lokal anestezi altında iğne yardımıyla gerçekleştirdiği hassas bir operasyonla birkaç dakika içinde temizlendi.

Meslek hayatında ilk kez böyle bir vakayla karşılaştığını belirten göz hastalıkları uzmanı Dr. Elizaveta Karpova ve ekibi gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, başarılı müdahaleyle sağlığına kavuşan Sleptsov yaşadığı bu sıra dışı deneyimin ardından hayatına çeki düzen verme kararı aldığını dile getirdi.