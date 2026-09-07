Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Mannheim kentinde yaşanan gelişme, Alman kamuoyunun gündemine oturdu.

İddiaya göre Die Mannheimer partisinin 35 yaşındaki lideri ve yerel meclis üyesi Julien Ferrat, kamuya ait tarihi Mannheim Belediye Binası’nı mesai saatleri dışında özel yetişkin etkinlikleri için kullandığını açıkladı.

Ferrat’ın açıklamalarının ardından kamu binalarının siyasi görevlerde bulunan kişiler tarafından kişisel amaçlarla kullanılıp kullanılamayacağı tartışması başladı.

YAŞAM TARZINI SAVUNDU

Kendisini “seks-pozitif” bir aktivist ve radikal özgürlükçü olarak tanımladığı aktarılan Ferrat, yaşam tarzının siyasi kimliğinin önemli bir parçası olduğunu savundu.

Ferrat’ın ayrıca kendisini destekleyen bazı yerel seçmenlerle ve bölge sakinleriyle özel ilişkiler yaşadığını dile getirdiği öne sürüldü.

Meclis üyesi, cinsel özgürlüğün toplumdaki tabuların aşılması açısından önemli olduğunu savunarak yaşam tarzını gizlemek yerine açık şekilde savunulması gerektiğini ifade etti.

MUHALEFETTEN İSTİFA ÇAĞRISI

Ferrat’ın açıklamaları özellikle muhafazakar çevrelerden tepki gördü.

Eleştirmenler, kamuya ait bir binanın bu tür kişisel faaliyetler için kullanılmasını “kamu görevinin kötüye kullanılması” olarak değerlendirirken, Ferrat’a görevinden istifa etmesi çağrısında bulundu.

Bazı yerel gruplar da vergilerle finanse edilen resmi bir yapının özel amaçlarla kullanılmasına tepki gösterdi.

Tepkilere rağmen Ferrat’ın geri adım atmadığı ve yaşananları bireysel özgürlükler çerçevesinde değerlendirdiği belirtildi.

Şimdi gözler Mannheim yerel yönetimi ile adli makamların atacağı adımlara çevrildi. Belediye binasının bu amaçla kullanıldığı iddialarıyla ilgili resmi bir soruşturma veya disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı henüz netlik kazanmadı.