Hindistan Hava Kuvvetleri'nde görevli bir kanat komutanı hakkında ortaya atılan casusluk iddiası ülke gündemine oturdu. Delhi Polisi tarafından hazırlanan iddianameye göre, Pakistan istihbaratıyla bağlantılı bir ajanla iletişim kuran subay, Hindistan'ın kritik askeri sırlarını çıplak fotoğraflar karşılığında paylaştı.

WHATSAPP ÜZERİNDEN YAZIŞTILAR

Manorath Singh Sabharwal isimli subayın, 12 Ocak ile 1 Nisan tarihleri arasında WhatsApp üzerinden Pakistanlı ajanla yazıştığı öne sürüldü. İddianamede, subayın gizli savaş planları, insansız hava aracı birliklerinin kapasitesi, savaş uçağı konuşlandırmaları ve askeri tatbikatlara ilişkin bilgileri karşı tarafa aktardığı belirtildi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR KARŞILIĞINDA ASKERİ SIRLARI PAYLAŞTI

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici ayrıntı ise bilgi alışverişinin yöntemi oldu. İddiaya göre Pakistanlı ajan, kanat komutanına çıplak fotoğraflar gönderirken subay da karşılığında gizli askeri belgeler paylaştı.

İddianamede, subayın aldığı her fotoğraf karşılığında savaş planlarına ilişkin belgelerin bir sayfasını göndermeyi teklif ettiği öne sürüldü. Paylaşılan belgeler arasında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait gizli bir savaş planından bir sayfanın da bulunduğu iddia edildi.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ TÜM DETAYLARI İFŞA EDİLDİ

Polisin iddialarına göre subay, Hindistan Hava Kuvvetleri bünyesindeki gizli bir insansız hava aracı birimine ilişkin son derece hassas bilgileri de paylaştı. NDTV’de yer alan habere göre, birliğin personel ve organizasyon yapısı, operasyonel prosedürleri, uçuş süreleri, silah hedefleme sistemleri ve muhtemel konuşlanma noktalarının aktarılan bilgiler arasında olduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra Leh bölgesinde konuşlandırılan savaş uçakları ve Rajasthan eyaletindeki Mahajan Saha Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen askeri tatbikatlar hakkında da bilgi sızdırıldığı ileri sürüldü. Savaş halinde kullanılabilecek kritik tesislerin konumları ve birlik hareketlerine ilişkin ayrıntıların paylaşılması, ulusal güvenlik açısından ciddi risk olarak değerlendirildi.

ASTLARININ TELEFONLARINA CASUS YAZILIM YÜKLETMEYE ÇALIŞTI

İddianamede yer alan bir başka çarpıcı suçlama ise subayın emri altındaki personelle ilgili. Pakistanlı ajanın, gizli bilgilere ulaşmak amacıyla zararlı yazılım içeren uygulama ve bağlantılar gönderdiği öne sürüldü.

Subayın da bu yazılımların emrindeki beş askeri personelin elektronik cihazlarına yüklenmesine aracılık ettiği iddia edildi. Böylece askerler arasındaki özel yazışmalara ve üstleriyle yaptıkları hassas iletişime erişilmesinin hedeflendiği değerlendiriliyor.

Delhi Polisi, WhatsApp incelemesinde 3 bin 8 kısa mesaj, 65 fotoğraf, 65 tepki, 42 sesli arama, 4 görüntülü arama ve 6 internet bağlantısı tespit edildiğini açıkladı.

BEŞ AYDIR TUTUKLU, MAHKEMEDEN SORUŞTURMA İÇİN HIZLANDIRMA TALİMATI

Yaklaşık beş aydır tutuklu bulunan Sabharwal hakkında Resmi Sırlar Yasası kapsamında dava açıldı. Polis, dijital yazışmaları ve diğer kayıtları soruşturma dosyasına delil olarak ekledi.

Ancak davanın ilerleyebilmesi için gerekli resmi izinlerin henüz tamamlanmadığı belirtildi. Delhi'deki mahkeme, 31 Ekim tarihli kararında bu eksikliğe dikkat çekerek ilgili emniyet yetkilisine izin sürecini hızlandırma talimatı verdi.

Mahkeme ayrıca, bir sonraki duruşmaya kadar gecikmelerin nedenlerini de içeren bir ilerleme raporunun sunulmasını istedi. Sabharwal'ın 5 Aralık'ta yeniden mahkemeye çıkarılmasına karar verildi.

Hakkındaki suçlamalar henüz mahkeme tarafından esastan karara bağlanmayan subayla ilgili soruşturmanın, olası diğer bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla sürdüğü bildirildi.