Avustralya’da bir dönem "Beauty and the Geek Australia" programıyla ün kazanan ve reklam filmlerinde de rol alan 34 yaşındaki Tamika Chesser, sevgilisi Julian Story’yi öldürmekle suçlanarak tutuklandı.

Polis, 19 Haziran’da yangın ihbarı üzerine gittikleri dairede, 39 yaşındaki Julian Story’nin başı olmayan parçalanmış bedenini buldu.

Julian Story'nin, 17 Haziran Salı gecesi öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Polis, yangın ihbarı üzerine gittikleri dairede olayla ilgili tanık ifadesini de paylaştı.

Daireden çıkan dumanı fark eden tanık, durumu ekiplere bildirerek Chesser’ı gördüğünü ve ne yaptığını sorduğunu belirtti.

Chesser’ın ise “Hiçbir şey” yanıtını verip köpeklerini gezdirdiğini ve ön kapıyı kilitlediğini söylediği aktarıldı.

Polis ekipleri Tamika Chesser’ı arka bahçede bir sandalyede oturur halde, tamamen tepkisiz bir şekilde buldu.

Chesser’ın tutuklanma sırasında polise karşı uyumlu davrandığı belirtildi.

Ancak sevgilisinin kayıp kafasıyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

27 Haziran’da, akıl sağlığı tesisinde tutuklama emriyle gözaltında bulunan Chesser, mahkemeye uzaktan video bağlantısıyla çıkarıldı.

Kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi. Bir sonraki duruşma aralık ayına ertelendi.