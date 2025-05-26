Skandal olay polis ekiplerinin 20 Mayıs sabahı Gülseren Kurtman'ın evinin kömrülüğünde bulunmasıyla başladı. Yalnız yaşadığı öğrenilen tek çocuk annesi 59 yaşındaki Gülseren Kurtman'ın başına aldığı sert darbelerle hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine cinayet soruşturması başlatıldı.
Gülseren Kurtman
GÜRÜLTÜ YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜ
70 yaşındaki Çakar, polis sorgusunda verdiği ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Çakar, ürültü yaptığı için evden çıkmasını istediği kiracısını başına balta ve sopayla vurarak öldürdüğünü, ardından 69 yaşındaki eşi Cemile Çakar ile cesedini kömürlüğe taşıdıklarını itiraf etti.
Çift çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.