İtalya'da faaliyet gösteren bir suç örgütünün, tonlarca tekstil atığını yasa dışı yollarla başka ülkelere taşıdığı ve bu malzemelerin önemli bir bölümünü Türkiye'ye sevk ettiği belirlendi.

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu (OLAF) tarafından yapılan açıklamada, binlerce ton tekstil atığına el konulduğu bildirildi.

Operasyonlar kapsamında İtalyan yetkililerin yaklaşık 12 milyon euro değerinde mal varlığına el koyduğu ve olayla ilgili 20 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

İtalyan jandarması Carabinieri, şebekenin toplamda 26 bin tondan fazla tekstil atığını yasa dışı yollarla elden çıkarmak için Türkiye ve diğer ülkelere gönderdiği ortaya çıktı.

768 TON ZEHİRLİ ATIĞI TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER

OLAF, Carabinieri ve Türk makamlarının gümrük ve ticaret verilerini incelemesi sonucu şüpheli sevkiyatlar tespit edildi ve Türkiye'de geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Bu incelemeler sonucunda yasa dışı yollarla ülkeye sokulan yaklaşık 4 bin 200 ton tekstil atığına el konuldu.

Ortak kontrollerde, Türkiye'deki bir geri dönüşüm tesisine ait depoda 2 bin 100 ton tekstil ürünü bulundu.

Yapılan incelemede, söz konusu tesisin Türkiye'de yürürlükte olan çevre düzenlemelerine ve izin şartlarına uygun şekilde işletilmediği saptandı.

Ayrıca OLAF'tan alınan istihbarat doğrultusunda, Mersin Limanı'nda depolanan İtalya menşeli 768 ton ek tekstil atığı daha ortaya çıkarıldı.

Yanlış etiketlenen ve yasa dışı bertaraf için hazırlanan bu sevkiyatların tamamına Türk yetkililer tarafından el konuldu.

AKRİLİK LİF NEDİR?

OLAF yetkilileri, ele geçirilen malzemelerin geri dönüştürülmesi zor ve yüksek oranda akrilik lif içeren tekstil ürünlerinden oluştuğunu belirtti.

Biyolojik olarak parçalanamayan bu maddelerin doğada 200 yıla kadar kalabildiği ifade edildi. Bu atıklar, bulundukları yerde toprağı ve suyu zehirliyor.

Şebekenin, yüksek maliyetli geri dönüşüm işlemlerinden ve çevre mevzuatlarından kaçınmak amacıyla bu tehlikeli atıkları "geri dönüştürülebilir malzeme" olarak beyan ettiği aktarıldı.

AB genelinde her yıl üretilen milyonlarca ton tekstil atığının sadece küçük bir kısmının geri dönüştürülebildiği vurgulanırken, bu tür usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amacıyla 2025 yılı sonunda tekstil işleme ve ihracatına yönelik daha sıkı kuralların yürürlüğe girdiği vurgulandı.