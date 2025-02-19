Bilim insanları, yapay zeka ile ürettikleri pijamaları tanıttı. Bu pijamalar, kalp krizi, felç ve diyabet riskini de azaltıyor.

VÜCUDA TİTREŞİM YOLLUYOR

Konforlu bir uyku çekmek isteyenler için yapay zekayla eğitilmiş özel pijamalar, uyku apnesi gibi uyku sorunlarını da ortadan kaldırıyor. Bu akıllı pijamalar, vücuda titreşimler yollayarak uyku düzeninin belirliyor ve doğrudan tasma üzerine basılmış ultra hassas bir sensör dizisine sahip.

GELENEKSEL UYKU SİSTEMLERİNE KARŞI TASARLANDI

Yıkanılabilir olan bu akıllı pijamalar geleneksel uyku izleme sistemlerine alternatif olarak tasarlandı. Cambridge Grafen Merkezi'nden Profesör Luigi Occhipinti, "Kötü uykunun fiziksel ve ruhsal sağlığımız üzerinde büyük etkileri var, bu nedenle uygun uyku takibi hayati önem taşıyor." dedi.