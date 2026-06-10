Afganistan'da Taliban yönetimi, hükümet çalışanları ve örgüt mensuplarına yönelik akıllı telefon kullanımını yasaklayan yeni bir düzenlemeyi gündeme aldı. Taliban lideri Hibatullah Akhundzada tarafından verilen sözlü talimatın ardından, bazı örgüt üyelerinin akıllı telefonlarını kırarak karara destek verdiği görüntüler sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KARARA UYMAYANI YARGILAYACAKLAR



Afganistan International tarafından yayımlanan belgelere göre, Taliban liderliğinin akıllı telefon kullanımını yasaklayan yeni bir sözlü talimat verdiği ortaya çıktı. Karara uymayanların askeri mahkemeye sevk edilebileceği ve uygulamanın sıkı şekilde denetleneceği belirtildi. Yasağın basına yansımasının ardından sosyal medyada paylaşılan videolarda, bazı Taliban üyelerinin akıllı telefonlarını yere atarak veya parçalayarak liderliğe bağlılık gösterisinde bulunduğu görüldü. Söz konusu görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

AKILLI TELEFONLARI KIRIYORLAR AMA WHATSAPP'DAN DA VAZGEÇEMİYORLAR



Kısıtlama kararının ardından uzmanlar, Taliban yönetiminin uzun süredir resmi yazışmalarını, talimatlarını ve yerel yönetim koordinasyonunun önemli bir bölümünü akıllı telefonlar ve özellikle WhatsApp uygulaması üzerinden yürüttüğüne dikkat çekti.

Akıllı telefon yasağının örgütün günlük işleyişinde ciddi sorunlara yol açabileceği ifade edilirken, uluslararası alanda birçok sosyal medya kullanıcısı durumu "dijital iletişim araçlarına bağımlılık nedeniyle ironik bir tablo" veya "teknolojiye karşı sembolik bir protesto" olarak nitelendirdi. Taliban yönetimi, lider Akhundzada'nın çağrısıyla 2025 yılında da akıllı telefon kullanımını azaltma yönünde adımlar atmış ve eğitim kurumlarında öğrencilere yönelik benzer yasaklar uygulamıştı.