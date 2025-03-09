Uzmanlar, özellikle yanlış şarj alışkanlıklarının bataryaların ömrünü hızla tükettiğini belirtiyor. Peki, telefon bataryalarının daha uzun ömürlü olması için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Gece Boyunca Şarjda Bırakmak Bataryaya Zarar Veriyor

Telefon kullanıcılarının en sık yaptığı hatalardan biri, cihazlarını gece boyunca şarjda bırakmak. Uzmanlara göre, telefonun uzun süre %100 şarjda kalması batarya hücrelerine zarar veriyor ve zamanla bataryanın kapasitesini düşürüyor. Bu nedenle, telefonların %20 ile %80 arasında tutulması öneriliyor.

Telefonu Aşırı Isıya Maruz Bırakmak Ömrünü Kısaltıyor

Aşırı sıcaklık da bataryalar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Yaz aylarında doğrudan güneş ışığında bırakılan ya da kalın kılıflar içinde hava alamayan telefonlar, yüksek ısı nedeniyle batarya ömrünü hızla kaybediyor. Uzmanlar, telefonların aşırı ısınmasını önlemek için aşırı grafik gerektiren oyunlar oynarken veya yüksek performans gerektiren uygulamaları uzun süre kullanırken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Yan Sanayi Şarj Cihazları Ciddi Risk Taşıyor

Orijinal olmayan, düşük kaliteli şarj cihazları da batarya sağlığını tehdit eden en büyük faktörlerden biri. Ucuz ve bilinmeyen markalara ait adaptör ve kablolar, düzensiz voltaj akışına neden olarak bataryaların zarar görmesine yol açabiliyor. Kullanıcıların, üretici tarafından onaylanmış şarj cihazlarını tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

Tamamen Bitene Kadar Beklemek Büyük Hata

Birçok kullanıcı, bataryayı tamamen bitirip sonra şarj etmeyi alışkanlık haline getiriyor. Ancak uzmanlara göre, bataryanın tamamen tükenmesi lityum-iyon hücrelerine zarar vererek batarya ömrünü kısaltıyor. Telefonu, batarya seviyesi %20’nin altına düşmeden şarj etmek, batarya sağlığını korumak için önemli bir adım olarak görülüyor.