Avrupa Birliği’nin (AB) elektronik atıkları azaltma ve cihaz ömrünü uzatma hedefi kapsamında, akıllı telefon tasarımlarında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlandığı aktarıldı. Bloomberg’in aktardığına göre AB, Ocak 2027’den itibaren piyasaya sürülecek tüm cep telefonlarında bataryaların kullanıcı tarafından “kolayca çıkarılıp takılabilir” olmasını zorunlu hale getirecek.

KULLANICI ONARIMI KOLAYLAŞACAK

Yeni düzenlemenin en önemli amacı, kullanıcıların telefon bataryalarını özel servis gerektirmeden değiştirebilmesi oldu. Böylece batarya ömrü azalan cihazların tamamen çöpe gitmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. AB yetkilileri, bu adımın aynı zamanda “onarım hakkı” yaklaşımının bir parçası olduğunu ve tüketicilerin cihazlarını daha uzun süre kullanabilmesini sağlayacağını belirtiyor.

ELEKTRONİK ATIK MİKTARI AZALACAK

Düzenlemenin arkasındaki temel motivasyonlardan biri elektronik atık miktarını azaltmak. Bataryaların daha kolay değiştirilebilir hale gelmesiyle birlikte, telefonların kullanım ömrünün uzaması ve geri dönüşüm oranlarının artması bekleniyor.

OCAK 2027'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni düzenlemenin hayata geçmesi halinde büyük üreticilerin cihaz tasarımlarında önemli değişiklikler yapması gerekecek. Elde edilen bilgilere göre düzenleme, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek ve üreticilere 2027 yılına kadar uyum süresi tanınacak.