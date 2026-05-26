General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner’in fiyat artışı öngörüsünü doğrulayan MOBİSAD Başkanı Turnacı, üretim ve tedarik süreçlerindeki girdi maliyetlerinin yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye genelinde 15 bin satış noktasını temsil eden derneğin verilerine göre, zam beklentisi nedeniyle tüketiciler satın alma takvimlerini öne çekmeye başladı. Enflasyon ve alım gücündeki değişimlerin pazar dinamiklerini doğrudan etkilediğini ifade eden Turnacı, vatandaşların bütçeleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılayacak cihazlara yöneldiğini kaydetti.

ALIM GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİM GİRİŞ SEGMENTİNE TALEBİ ARTIRDI

Türkiye'de yıllık ortalama 11 ila 12 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştiriliyor. Geçmiş yıllarda ileri teknolojiye sahip üst segment cihazlara yönelik yoğun talebin, ekonomik parametrelerdeki değişimlerle birlikte 20 bin TL dolayındaki "giriş segmenti" olarak adlandırılan modellere kaydığı tescillendi.

Sektör analizlerine göre, üst gelir grubunun fiyat dalgalanmalarından bağımsız olarak küresel markaların yeni amiral gemisi modellerini tercih etmeye devam ettiği, orta ve alt gelir grubunun ise harcama önceliklerini tamamen değiştirdiği gözlemlendi. Tüketicilerin yıl sonunda yapılması beklenen yüzde 40'lık fiyat güncellemesine maruz kalmamak adına mevcut cep telefonu alımlarını hızlandırdığı piyasa verilerine yansıdı.

TAKSİT SINIRI 50 BİN LİRAYA ÇIKARILSIN TALEBİ

Cihaz satışlarında uygulanan BDDK taksit sınırlamalarına da değinen MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, mevcut mevzuatın piyasa gerçekleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savundu. Yasal düzenlemeler kapsamındaki finansal sınırların güncellenmesini talep eden sektör temsilcileri, vadeli satış kanallarının önünün açılmasını bekliyor.

Mevcut yasal mevzuata göre akıllı telefon satışlarında uygulanan vadeli işlem limitleri şu şekilde: