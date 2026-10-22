Niğde 5. Asliye Ceza Mahkemesi, elektrik direğinde çalışırken akıma kapılarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Servet Can Aylan'ın ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Hasan G.'nin tahliyesine karar verdi.
Olay, 26 Ağustos'ta merkeze bağlı Sazlıca beldesinde meydana geldi. Bir madencilik firmasına ait elektrik direğinde onarım yapan Aylan, akıma kapılarak yere düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Aylan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma kapsamında, Aylan'ın çalıştığı elektrik şirketinin sahibi Hasan G. tutuklandı. Madencilik şirketi yetkilisi Fazıl C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
AİLENİN AVUKATI TAHLİYEYE İTİRAZ EDECEK
Aylan'ın babası Yaşar ve annesi Sıddıka Aylan, oğullarının ihmal sonucu yaşamını yitirdiğini ileri sürerek sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.
Ailenin avukatı Burak Gürlevik de Servet Can Aylan'ın hiçbir denetime tabi tutulmadan çalıştırıldığını belirterek tahliye kararına itiraz edeceklerini bildirdi.